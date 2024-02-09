Городские службы начали восстановительные работы после пожара на севере Москвы
Городские службы начали проводить восстановительные работы после пожара на улице Черняховского на севере Москвы. Об этом говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
В ликвидации последствий возгорания задействовано «необходимое количество сил и техники». Восстановительные работы будут вестись круглосуточно. В настоящее время специалисты обследуют помещения.
«На месте создан оперативный штаб. Жильцы, которые пожелали временно покинуть свои квартиры, размещаются в гостиницах», — говорится в сообщении.
9 февраля на Ленинградском проспекте загорелась крыша жилого шестиэтажного дома. Пожар распространился на площади четыре тысячи квадратных метров, ему присвоили третий ранг из пяти возможных и назвали крупнейшим в жилом фонде в новейшей истории Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о работе городских служб и помощи жильцам.