Городские службы начали восстановительные работы после пожара на севере Москвы

Городские службы проводят восстановительные работы после пожара на севере Москвы

Городские службы начали проводить восстановительные работы после пожара на улице Черняховского на севере Москвы. Об этом говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

В ликвидации последствий возгорания задействовано «необходимое количество сил и техники». Восстановительные работы будут вестись круглосуточно. В настоящее время специалисты обследуют помещения.

«На месте создан оперативный штаб. Жильцы, которые пожелали временно покинуть свои квартиры, размещаются в гостиницах», — говорится в сообщении.

9 февраля на Ленинградском проспекте загорелась крыша жилого шестиэтажного дома. Пожар распространился на площади четыре тысячи квадратных метров, ему присвоили третий ранг из пяти возможных и назвали крупнейшим в жилом фонде в новейшей истории Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о работе городских служб и помощи жильцам.

