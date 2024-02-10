Трамп допустил начало третьей мировой войны до конца срока Байдена

Трамп допустил, что Байден развяжет третью мировую до конца президентского срока

Американский лидер Джо Байден может успеть развязать третью мировую войну до окончания своего президентского срока. Об этом заявил экс-глава США Дональд Трамп, пишет ТАСС.

Он отметил, что Байдену осталось править 10 месяцев. «За 10 месяцев можно успеть навредить нашей стране, в том числе третьей мировой войной. Учитывая то, как развиваются события, мы закончим третьей мировой», — допустил политик.

Трамп добавил, что Байден не может связно произнести и двух предложений, но отвечает за переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей. «Уверен, еще никогда мы не были в настолько опасном положении», — подчеркнул он.

Ранее Трамп заявил, что мир еще никогда не был столь близок к началу третьей мировой войны. По мнению Трампа, США при президенте Джо Байдене стали слабым и неэффективным государством. С мнением американцев не считаются, добавил он.