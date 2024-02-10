Мишустин заявил о важности сотрудничества с дружественными странами

Мишустин: российские дипломаты должны углублять евразийскую интеграцию

Председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что российские дипломаты должны обеспечить углубление евразийской интеграции. Такая мысль содержится в тексте поздравления дипломатических работников с их профессиональным праздником. Оно опубликовано на сайте кабмина.

По словам Мишустина, дипломаты должны претворить в жизнь идею президента России Владимира Путина о формировании большого евразийского партнерства.

Он также заявил о важности сотрудничества с дружественными странами.

Кроме того, МИД должен помогать в реализации перспективных проектов, защите интересов российского бизнеса за границей, обеспечивать права граждан России и соотечественников за рубежом, отметил глава правительства.

День дипломатического работника отмечается в России с 2002 года. 10 февраля выбрано, так как именно в этот день в 1549 году царь Иван IV назначил руководителем Посольского приказа подъячего Ивана Висковатого.