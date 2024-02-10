На Кубани погибли люди в ДТП со скорой

МВД: на Кубани погибли люди в ДТП со скорой

В Новопокровском районе Краснодарского края произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. В результате погибли два человека, столько же получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщило региональное управление МВД.

Авария произошла вечером в субботу, 10 февраля, в станице Калниболотская. Автомобиль «ВАЗ-2112» врезался в машину скорой помощи, которая ехала впереди.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир легковушки, среди пострадавших — водитель и пассажир автомобиля скорой помоши.