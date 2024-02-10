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20:59, 10 февраля 2024Россия

Найдены тела погибших при крушении вертолета Ми-8 в Карелии

СК: обнаружены тела трех членов экипажа упавшего в Карелии вертолета Ми-8

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Тела трех членов экипажа вертолета Ми-8, который потерпел крушение в Карелии, обнаружены. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России в Telegram-канале.

Вертолет был поднят со дна Онежского озера, следователи провели его осмотр. «Назначены судебные медицинские экспертизы, летно-технические экспертизы, проведен допрос родственников погибших, которые признаны потерпевшими», — говорится в сообщении.

Вертолет Ми-8 МЧС России, следовавший по маршруту ПетрозаводскВытегра, пропал с радаров 4 февраля. На следующий день стало известно, что борт упал и ушел под воду Онежского озера. Найти воздушное судно смогли по сигналу мобильного телефона одного из членов экипажа. На борту Ми-8 находились три человека.

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      Варвара Кошечкина
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