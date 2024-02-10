Обнаружен способ предотвратить импотенцию

Science: обнаружен способ предотвратить эректильную дисфункцию

Ученые Каролинского института Швеции выяснили, что регулярная эрекция важна для долговременного поддержания эректильной функции. О простом способе предотвратить импотенцию рассказывается в журнале Science.

Исследователи выяснили, что увеличение частоты эрекций приводит к увеличению количества фибробластов, которые обеспечивают эрекцию, и наоборот: снижение их частоты приводит к меньшему количеству этих клеток. Фибробласты — это клетки соединительной ткани, которые являются наиболее распространенными клетками в мужских половых органах у мышей и людей.

Эксперименты с использованием мышей показали, что фибробласты опосредуют эрекцию, поглощая нейромедиатор норадреналин, что приводит к расширению кровеносных сосудов. Насколько эффективен этот процесс, зависит от количества фибробластов.

У старых мышей было меньше фибробластов в половом члене, что также отражалось на уменьшении кровотока. Способность достигать эрекции с возрастом снижается и у людей, что отчасти может быть связано с меньшим количеством фибробластов. Поэтому исследователи полагают, что можно тренировать способность вызывать эрекцию, чтобы противодействовать импотенции.

