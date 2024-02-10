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20:40, 10 февраля 2024Россия

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

В Москве из-за ледяного дождя объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

Фото: Aleksandr Popov / Unsplash

Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве 12 февраля из-за ледяного дождя, это следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

Как уточнили специалисты, степень интенсивности опасных явлений — оранжевый. «Погода опасна», — добавили синоптики. Предупреждение действует с 09:00 понедельника, 12 февраля, до 21:00 понедельника, 12 февраля.

Кроме того, по Москве ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение действует до 09:00 понедельника, 12 февраля.

Ранее ученые спрогнозировали, что через несколько десятилетий возможно замерзание Европы из-за внезапного коллапса теплых течений в Атлантическом океане.

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      Варвара Кошечкина
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