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05:07, 11 февраля 2024Мир

Орбан предрек Украине роль буфера между Россией и Западом

Орбан: Украине подошла бы роль буфера между Россией и Западом
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украине подошла бы роль буфера между Россией и Западом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом со ссылкой на издание Die Presse сообщает ТАСС.

«Украина находится там, где она есть на карте. Лучшей перспективой для нее было бы создание буферной зоны между Россией и Западом», — сказал Орбан. По его словам, Киев также должен получить гарантии безопасности. В противном случае, как считает венгерский премьер, украинцы рискуют потерять свою страну.

Также Орбан считает, что украинский конфликт не закончится в этом году.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что государственность Украины оказалась под угрозой на фоне провала контрнаступления Вооруженных сил республики (ВСУ).

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      Марина Совина
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