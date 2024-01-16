«Невосполнимый, очень серьезный удар». Путин заявил об угрозе государственности Украины на фоне провалов наступления ВСУ

Путин заявил об угрозе государственности Украины на фоне провалов наступления

Президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов страны заявил, что государственность Украины окажется под угрозой на фоне провала контрнаступления Вооруженных сил республики (ВСУ).

Если дальше будет продолжаться то, что сейчас продолжается, то, что сейчас имеет место быть, — а сейчас это совершенно очевидно: не только провалилось их контрнаступление, но и инициатива находится в руках российских Вооруженных сил — если так будет продолжаться, то украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар Владимир Путин президент России

Путин назвал невозможной реализацию «формулы мира» Зеленского

Президент отметил, что «формула мира» украинского лидера Владимира Зеленского является запретительным требованием для мирного диалога, поэтому ее реализация невозможна.

Он также отметил, что переговоры в рамках этой формулы являются попыткой вынудить Россию отказаться от новых территорий.

Что касается вот этого переговорного процесса — попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние полтора года. Но это невозможно, все понимают, что это невозможно Владимир Путин президент России

Глава государства также напомнил, что Киев отказался от переговоров в тот момент, когда договоренности уже были достигнуты в Стамбуле.

Он указал на слова руководителя стамбульской переговорной группы Давида Арахамии о том, что Украина была готова подписать соглашения, однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уговорил делегатов не реализовывать их.

Ну придурки, нет? И прямо говорят: и если бы мы пошли на это, уже все давно бы было закончено, полтора года назад Владимир Путин президент России

Путин добавил, что подобное решение в очередной раз указывает на несамостоятельность украинского политического руководства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, запретивший на официальном уровне переговоры с российским лидером, вновь заговорил об урегулировании конфликта по «формуле мира» Киева.

Эту тему он поднял на пресс-конференции с президентом Швейцарии Виолой Амхерд и попросил ее о проведении «саммита мира».

Глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в свою очередь заявил, что мирный саммит по Украине в Швейцарии, если он будет проходить без России, — очередная трата времени и безрезультативная инициатива.

Путин прокомментировал удары ВСУ по российским территориям

Президент заявил, что атаками на российские территории Киев хочет показать, что способен отвечать на действия России.

Он отметил, что люди задаются вопросом, зачем ВСУ наносят удары по городам и населенным пунктам. Глава государства подчеркнул, что военного смысла в этом никакого нет.

А зачем они это делают? Ответ есть. Первое — показать своему народу и их спонсорам, которые деньги дают на оружие и боеприпасы, что они в состоянии отвечать на действия России Владимир Путин президент России

Путин добавил, что российские военные наносят точечные удары по военной инфраструктуре и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

Президент заявил, что Россия всегда защищала и продолжит защищать свои интересы. Он также напомнил, что в декларации о независимости было указано, что Украина является нейтральным государством, однако власти республики отказались от соблюдения этого пункта.

Эти националистические элементы оказались более агрессивными и начали продавливать свою повестку. Вот, и все привело к сегодняшней ситуации Владимир Путин президент России

Глава государства заключил, что люди, проживавшие на новых территориях, никогда не мыслили себя иначе как частью России.

