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22:41, 10 февраля 2024Мир

В парламенте Венгрии высказались об отставке президента страны

Лидер фракции ФИДЕС Кочиш заявил о правильности решения Новак об отставке
Каталин Новак

Каталин Новак. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Глава правящей фракции «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» венгерского парламента Фидес Мате Кочиш высказался об отставке президента страны Каталин Новак и бывшего главы Минюста Юдит Варги. Его слова приводит ТАСС.

Он назвал правильным принятые решения сложить с себя полномочия на фоне скандала с помилованием человека, вовлеченного в преступление на почве педофилии. Кочиш поблагодарил Новак и Варги за работу, а также за то, что они учли интересы общества. При этом Кочиш отметил, что оппозиционные политики не принимают такой ответственности за свои ошибки, что говорит о «моральной разнице».

Ранее Юдит Варга заявила, что несет ответственность за подготовку решения президента страны Каталин Новак о помиловании человека, осужденного за помощь в сокрытии дела о сексуальном насилии в детском доме.

Каталин Новак стала президентом Венгрии 10 мая 2022 года. Она первая в стране женщина, которая заняла этот пост.

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      Марина Совина
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