В парламенте Венгрии высказались об отставке президента страны

Лидер фракции ФИДЕС Кочиш заявил о правильности решения Новак об отставке

Глава правящей фракции «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» венгерского парламента Фидес Мате Кочиш высказался об отставке президента страны Каталин Новак и бывшего главы Минюста Юдит Варги. Его слова приводит ТАСС.

Он назвал правильным принятые решения сложить с себя полномочия на фоне скандала с помилованием человека, вовлеченного в преступление на почве педофилии. Кочиш поблагодарил Новак и Варги за работу, а также за то, что они учли интересы общества. При этом Кочиш отметил, что оппозиционные политики не принимают такой ответственности за свои ошибки, что говорит о «моральной разнице».

Ранее Юдит Варга заявила, что несет ответственность за подготовку решения президента страны Каталин Новак о помиловании человека, осужденного за помощь в сокрытии дела о сексуальном насилии в детском доме.

Каталин Новак стала президентом Венгрии 10 мая 2022 года. Она первая в стране женщина, которая заняла этот пост.