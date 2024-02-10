В Стамбуле высказались о переговорах Украины и России

Генконсул РФ в Стамбуле Буравов: Запад мешает Украине идти к диалогу с Россией

Западные покровители мешают Украине двигаться в сторону диалога с Россией, продолжая поставки вооружения. Об этом заявил генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов, пишет РИА Новости.

Он указал на то, что Москва никогда не отказывалась от контактов с Киевом по вопросу урегулирования конфликта. Дипломат напомнил, что именно украинский президент Владимир Зеленский узаконил отказ от какого-либо диалога с российским руководством.

«Его западные покровители всячески мешают движению в этом направлении, отговаривая от диалога и поставляя новые, все более смертоносные виды вооружения», — высказался генконсул. Он добавил, что Запад желает стратегического поражения России, но планы заведомо обречены на провал.

Ранее в Турции допустили возобновление переговоров России и Украины. Последние очные переговоры российской и украинской делегаций состоялись в конце марта 2022 года в Стамбуле. По их результатам было заявлено, что Москва получила от Киева подтверждение его намерений отказаться от курса на вступление в НАТО.