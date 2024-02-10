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14:21, 10 февраля 2024Путешествия

Россияне начали массово уезжать из Антальи из-за роста цен на жилье

Posta: рост цен на жилье в Анталье привел к переезду россиян в другие страны

Фото: Martin Siepmann / Globallookpress.com

Россияне начали массово уезжать из турецкой Антальи в другие страны из-за роста цен на аренду и покупку недвижимости. Об этом пишет местная газета Posta.

Как сообщают журналисты, в январе 2023 года власти страны ужесточили проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство. Это привело к частичному оттоку россиян и других иностранцев из региона.

Кроме того, уже в октябре правительство увеличило минимальную стоимость недвижимости для получения ВНЖ по владению ею до 200 тысяч долларов вместо прежних 50 тысяч в небольших городах и 75 тысяч в мегаполисах.

«Чтобы остановить рост цен на жилье и аренду в Анталии, 10 кварталов закрыли для иностранцев, а вид на жительство тем, у кого в других кварталах закончился вид на жительство, не продлили, поэтому россияне начали эмигрировать в другие страны. За последний год количество иностранцев, постоянно проживающих в Анталии, сократилось на 40 тысяч человек», — пишет газета.

Всего к январю 2024 года Турцию покинули более 54 тысячи россиян, обладавших видом на жительство.

Анталья входит у россиян в топ-10 наиболее популярных зарубежных городов для отдыха. В прошлом году турецкий город стал безусловным лидером по числу бронирований отелей среди туристов-соотечественников — 11,1 процента.

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      Алевтина Запольская
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