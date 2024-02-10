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13:11, 10 февраля 2024Мир

ЦАХАЛ сообщил об уничтожении террористов в секторе Газа

Армия обороны Израиля: в секторе Газа уничтожены отряды террористов

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Вооруженные силы Израиля уничтожили несколько отрядов террористов в ходе боев в секторе Газа. Об этом сообщается на сайте Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Силы ЦАХАЛ продолжают совместные боевые действия в секторе Газа. Были уничтожены террористы и обнаружено большое количество оружия, в то же время как силы ВВС продолжают атаковать террористические инфраструктуры под руководством сухопутных войск», — сообщает пресс-служба. Отмечается, что интенсивные бои ведутся на всей территории города Хан-Юниса, а также в северной и центральной части сектора Газа.

В ходе операции военные выявили в близлежащем районе отряд вооруженных террористов, который был ликвидирован. В западной части Хан-Юниса были продолжены рейды по объектам боевиков. Израильское подразделение «Магеллан» обнаружило много оружия, в том числе автоматы Калашникова, десятки гранат и патронов, РПГ, жилеты и взрывчатку.

В ведомстве добавили, что бойцы в течение дня ликвидировали несколько отрядов террористов на западе города. В минувшие сутки 646-я бригада уничтожила боевиков, а также обнаружила и конфисковала оружие.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что почти четверть захваченных исламистской группировкой ХАМАС заложников не пережили плен.

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      Александр Еникеев
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