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20:48, 10 февраля 2024Мир

В Германии предложили сократить соцвыплаты для вывода страны из кризиса

Лидер ХДС Мерц предложил сократить соцвыплаты для вывода Германии из кризиса

Фото: Unsplash

Немецкие оппозиционные партии Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) предложили канцлеру Германии Олафу Шольцу варианты мер по выводу страны из экономического кризиса, включая ограничение размера социальных выплат. Об этом сообщает портал «1&1».

Прежде всего глава земельной группы ХСС в бундестаге Александер Добриндт и лидер ХДС Фридрих Мерц в качестве антикризисной меры предложили Шольцу сократить размер соцвыплат, ограничив их 40 процентами чистой заработной платы. Также они призвали снизить налог на электроэнергию и предоставить гражданам Германии более гибкий рабочий график. «Нашей стране грозит потеря благосостояния в беспрецедентных масштабах», — предупреждают авторы письма.

Всего в программе лидеров немецкой оппозиции ФРГ содержится 12 предложений по выводу страны из экономического кризиса. Ожидается, что в бундестаге их рассмотрят на следующей неделе.

Ранее немецкие оппозиционные партии сообщили, что не будут сотрудничать с новой партией, критикующей поставки оружия на Украину и санкции против России. Новая партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» для них — это сочетание идей Альтернативы для Германии (АдГ) и Левой партии.

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      Наталья Обрядина
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