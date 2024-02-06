Немецкая оппозиция отказалась сотрудничать с критиками санкций против России

Оппозиция ФРГ не будет сотрудничать с партией, критикующей санкции против России

Немецкие оппозиционные партии сообщили, что не будут сотрудничать с новой партией, критикующей поставки оружия на Украину и санкции против России. Об этом заявила представитель оппозиции Андреа Линдхольц, сообщает издание SZ.

«Я не могу представить себе работу с новой партией Сары Вагенкнехт так же, как не могу себе представить работу с Левой партией», — отметила немецкий политик.

Линдхольц также добавила, что новая партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» для нее — это сочетание идей Альтернативы для Германии (АдГ) и Левой партии. При этом она подчеркнула, что обе партии оппозиционным Сотрудничеству Христианско-демократических и Христианско-социальных союзов (ХДС и ХСС) «совершенно не подходят».

8 января в Германии заявили о создании новой партии, которую возглавила депутат бундестага Сара Вагенкнехт. Среди прочего, она рассказала о планах партии бороться против поставок военной помощи Украине и за отмену антироссийских санкций.