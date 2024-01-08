Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:31, 8 января 2024Мир

В Германии создали партию против антироссийских санкций

Немецкий политик Вагенкнехт учредила партию против антироссийских санкций

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт объявила о создании новой партии. Об этом она сообщила в своем Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Политсила «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» была создана в Берлине, 8 января прошло учредительное заседание. Среди прочего, было заявлено о планах партии бороться против поставок оружия Украине и за отмену антироссийских санкций. Также в программном заявлении партии — достижение в Германии социальной справедливости и ужесточение миграционной политики.

В октябре 2023 года Вагенкнехт вышла из состава Левой партии Германии, за ней последовали еще девять депутатов Бундестага. Она пообещала, что новая политическая сила будет бороться за социальную справедливость и против неконтролируемого приема мигрантов. Издание Bild назвало политическую силу Вагенкнехт «новой пропутинской партией»

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Массовое ДТП произошло на российской скоростной трассе. Столкнулись 50 машин, погиб ребенок и трое взрослых

      В Израиле заявили об изменении тактики операции в Газе

      На Западе указали на неэффективность санкций против российских технологий

      В Белгороде объявили ракетную опасность

      В Германии создали партию против антироссийских санкций

      В Раде заявили о политической смерти Зеленского

      Появились подробности смерти Франца Беккенбауэра

      Премьер Франции уйдет в отставку

      ОАЭ посоветовали Нетаньяху просить деньги для Палестины у Зеленского

      Солист группы «Щенки» выступил перед толпой в одном носке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости