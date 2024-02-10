В МИД назвали нанесение России стратегического поражения целью политики Запада

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин рассказал, что США и Европа не хотят слышать призывов России к урегулированию ситуации на Украине. Он назвал единственной целью политики западных государств нанесение Москве стратегического поражения, сообщает ТАСС.

По словам дипломата, Россия постоянно обращается с призывами к Западу прекратить накачивать Украину оружием, поскольку это мешает урегулированию кризиса. Он подчеркнул, что власти США и европейских стран глухи к словам Москвы.

«Их политика подчинена единственной цели — нанесению России "стратегического поражения". И ради этого Запад готов слепо жертвовать интересами своих стран и народов, подталкивая их к краю пропасти», — заключил замглавы МИД.

Ранее главред сайта «Цензор.нет» и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов оценил ситуацию на фронте словами «трещит по швам» и подчеркнул, что под ударами России украинским военным «уже приходится отходить». По его мнению, у Москвы есть «большое преимущество» в оснащенности и численности личного состава. Эта тенденция прослеживается по всей линии боевого соприкосновения.