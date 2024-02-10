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23:16, 10 февраля 2024Мир

В Венгрии рассказали об угрозах со стороны ЕС из-за Украины

Советник премьера Венгрии Орбан заявил об угрозах ЕС в вопросе помощи Украине

Фото: Vincent Isore / Globallookpress.com

Евросоюз (ЕС) шантажировал Венгрию, чтобы она согласилась одобрить выделение помощи Украине. Об этом рассказал советник премьер-министра страны Виктора Орбана Балаж Орбан в интервью Exxpress.

В противном случае, по его словам, лидеры организации угрожали навредить венгерской экономике. Советник сообщил, что они открыто предупредили об этом венгерского премьера в ходе телефонных переговоров. Он подчеркнул, что подобные методы являются «де-факто политическим изнасилованием».

Венгрия, в свою очередь, дала понять, что ей не страшны угрозы, добавил Орбан.

Ранее Венгрия отказалась заблокировать увеличение бюджета Европейского фонда мира для помощи Киеву. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто отметил, что страна по-прежнему не намерена отправлять оружие на Украину, однако не может и не будет мешать другим государствам в этом вопросе.

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      Марина Совина
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