Венгрия отказалась запрещать финансирование Украины из фонда ЕС

Венгрия отказалась заблокировать финансирование поставок оружия ВСУ из фонда ЕС

Будапешт отказался от планов заблокировать увеличение бюджета Европейского фонда мира для помощи Киеву. Об этом телеканалу VRT сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, передает Hirado.

Он напомнил, что Венгрия осталась одной из немногих стран, которая не отправляет вооружения на Украину, и не планирует менять свою позицию. Однако страна не может и не будет мешать другим государствам в этом вопросе.

Сийярто добавил, что принятие в Евросоюзе решения о передаче вооружений для ВСУ будет приниматься без учета Венгрии.

Ранее Сийярто после неформального совещания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе заявил, что Будапешт по-прежнему не будет снабжать Украину оружием, однако готов оплачивать поставки туда военного снаряжения. Он подчеркнул, что Еврокомиссия предложила увеличить Европейский фонд мира на пять миллиардов евро в 2024 году для компенсации странам ЕС поставки вооружений на Украину.