Во Франции заявили о панике Запада после интервью Путина Карлсону

Филиппо: интервью Путина Карлсону вызвало панику у сторонников НАТО

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало панику у сторонников НАТО. Об этом на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter) написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Их мир рушится, они готовы к тотальной войне!» — написал политик, выразив мнение, что состоявшееся интервью отражает личную неудачу сторонников Североатлантического альянса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главное в интервью Путина американскому журналисту. «Нам главное, чтобы наш президент был услышан. А если он будет услышан, значит, больше людей задумаются о том, прав он или нет. Хотя бы будут думать», — указал официальный представитель Кремля.

Интервью Путина Карлсону появилось на сайте журналиста в ночь на пятницу, 9 февраля. В своем видеообращении после интервью Карлсон заметил, что его поразили слова о готовности Путина к мирному решению конфликта на Украине.