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23:49, 11 февраля 2024Силовые структуры

Бастрыкин запросил доклад о расследовании дел о взрывах в Элисте

Глава СК России Бастрыкин запросил доклад о расследовании дел о взрывах в Элисте
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: СК России / Global Look Press

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовных дел о происшествиях в Элисте (Калмыкия), где 10 февраля мужчина взорвал неизвестное устройство в центре оказания психологической помощи. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Поручение дано исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Республике Калмыкия. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

О взрыве в столице Калмыкии стало известно вечером 10 февраля. Мужчина активировал бомбу в центре медиации и образовательных услуг, расположенном на первом этаже жилого дома. По данным СК, злоумышленник, предположительно, состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Позже во время обыска в частном доме подозреваемого произошел второй взрыв. При первом взрыве злоумышленник не выжил, находившаяся рядом психолог и ее муж получили тяжелые травмы. В ходе второго взрыва были ранены трое сотрудников Росгвардии.

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      Марина Совина
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