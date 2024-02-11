Бастрыкин запросил доклад о расследовании дел о взрывах в Элисте

Глава СК России Бастрыкин запросил доклад о расследовании дел о взрывах в Элисте

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовных дел о происшествиях в Элисте (Калмыкия), где 10 февраля мужчина взорвал неизвестное устройство в центре оказания психологической помощи. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Поручение дано исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Республике Калмыкия. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

О взрыве в столице Калмыкии стало известно вечером 10 февраля. Мужчина активировал бомбу в центре медиации и образовательных услуг, расположенном на первом этаже жилого дома. По данным СК, злоумышленник, предположительно, состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Позже во время обыска в частном доме подозреваемого произошел второй взрыв. При первом взрыве злоумышленник не выжил, находившаяся рядом психолог и ее муж получили тяжелые травмы. В ходе второго взрыва были ранены трое сотрудников Росгвардии.