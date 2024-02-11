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20:38, 11 февраля 2024Мир

Байден приписал Трампу мнение об армии США как о «сосунках»

Байден ответил на выпад Трампа, приписав мнение об армии США как о «сосунках»

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Президент США Джо Байден ответил экс-главе государства Дональду Трампу на его выпад в адрес мужа политика Никки Хейли, также претендовавшей на пост лидера страны. Пост опубликован в X.

Личный аккаунт Байдена в соцсети репостнул видео с предвыборным выступлением Трампа на митинге, где он высмеивает мужа Никки Хейли и задается вопросом, что с ним случилось и где он сейчас. «Он ушел», — сам же и отвечает Трамп.

Байден поясняет, что тот находится за границей и служит «своей стране» в армии США. «Мы знаем, что он [Трамп] считает наши войска "сосунками", но этот парень не узнал бы о служении своей стране, даже если бы она ударила его по лицу», — добавил аккаунт президента Соединенных Штатов.

Ранее большинство избирателей на праймериз в штате Невада предпочли графу «против всех», чтобы не голосовать за главную соперницу Дональда Трампа и экс-постпреда США в ООН Никки Хейли. Она набрала 33,4 процента голосов, в то время как графу «против всех» выбрали 60,3 процента избирателей.

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      Антон Похиляк
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