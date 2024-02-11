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11:06, 11 февраля 2024Россия

Белгородский губернатор сообщил об обстрелах со стороны ВСУ

Белгородский губернатор рассказал об обстрелах со стороны ВСУ 4 районов области

Фото: Alina Smutko / Reuters

Обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки отмечены в населенных пунктах четырех районов Белгородской области. В результате ранения получили три человека, сообщил в воскресенье, 11 февраля, в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В частности, на окраине хутора Понуры в Грайворонском городском округе зафиксирован прилет одного 120-миллиметрового снаряда, в результате взрыва которого пострадали трое рабочих — у мужчин осколочные ранения различных частей тела. Их доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Также в результате обстрела поврежден экскаватор.

По селу Журавлевка Белгородского района выпущено 11 артиллерийских снарядов и три дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет. Также после отражения 8 февраля средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в поселке Разумное в том же районе — в одном из частных домов повреждена крыша.

«В Волоконовском районе в селе Тишанка и на окраине хутора Старый противник атаковал с помощью дронов-камикадзе — по одному в каждом населенном пункте. Обошлось без последствий», — добавил губернатор.

По окраине хутора Архипов Краснояружского района выпущено три артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет.

Днем ранее в Белгороде и Белгородском районе объявляли режим ракетной опасности. Сообщение о запуске сирены появилось в 15:25 по московскому времени. Местным жителям рекомендовали не подходить к окнам, укрыться в безопасных помещениях или спуститься в укрытие. Спустя 10 минут глава региона заявил об отмене сигнала.

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      Игорь Дмитров
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