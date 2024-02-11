Более 40 человек отравились в российском кафе

В дагестанском селении Дылым свыше 40 человек отравились в местном кафе

Более 40 человек отравились в кафе в селении Дылым Казбековского района Дагестана. Об этом в воскресенье, 11 февраля, сообщается в Telegram-канале районной администрации.

По состоянию на 9:00 воскресенья, 11 февраля, в стационаре центральной районной больницы с диагнозом «острый гастроэнтерит» неясной этиологии находилось 20 человек. Еще 19 человек лечатся амбулаторно. 29 из 41 заболевшего — дети, уточняет «Коммерсантъ».

Большинство заболевших сообщили, что употребляла бургеры и мини-пиццу, изготовленную в одном из сельских кафе. По предварительным данным, причиной заражения стал приготовленный с нарушением технологических требований майонез собственного производства, в состав которого входили сырые яйца и подсолнечное масло. Уточняется, что клинические признаки, подобные тем, что наблюдаются у больных, в основном проявляются после употребления недоброкачественных яиц, курятины и мясного фарша.

Также в администрации отметили, что обильный снегопад и быстрое таяние снега после него «не позволяют исключить и водный фактор». В населенном пункте взяты пробы воды, которые были направлены для анализа в Махачкалу.

Ранее 11 февраля сообщалось, что по факту массового отравления едой посетителей кафе в городе Дальнереченске Приморского края, в результате которого 22 человека попали в больницу, возбуждено уголовное дело. По версии следствия, причиной госпитализации клиентов кафе стало несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к производству пищевой продукции и оказание услуг в сфере быстрого питания, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.