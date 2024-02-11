У Байдена увидели признаки старческого слабоумия. Что заставило врачей искать деменцию у президента США?

Профессор Макари: у Байдена проявляются признаки прогрессирующей деменции

У президента США Джо Байдена наблюдаются признаки прогрессирующей возрастной деменции. К такому выводу пришел профессор университета Джона Хопкинса, хирург Марти Макари.

Специалист обратил внимание на ухудшение когнитивных способностей у 81-летнего политика. Он пояснил, что каждый человек периодически путает слова и допускает ошибки, однако у американского лидера стремительно прогрессируют провалы в памяти и замедление речи.

Врач подчеркнул, что американцы имеют основания для беспокойства по поводу участия Байдена в предстоящих президентских выборах. Он усомнился в том, что состояние главы государства стабилизируется. «Очень заметна разница между тем, как он работает сегодня, по сравнению, скажем, с пятью годами назад. И это действительно печально», — заявил Макари.

Байден рассказал об общении с покойниками

8 февраля Байден перепутал бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель, заявив о разговоре с покойным главой правительства Германии Гельмутом Колем. Инцидент произошел во время выступления перед донорами Демократической партии, когда американский лидер рассказывал о состоявшемся в 2021 году диалоге с Меркель на саммите G7 в Великобритании. В частности, они обсуждали события 6 февраля 2021 года, когда сторонники экс-президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Однако американский лидер перепутал личности немецких канцлеров. «И тогда Гельмут Коль повернулся ко мне и сказал: "Что бы вы сказали, господин президент, если бы вы взяли в руки лондонскую "Таймс" и узнали, что тысяча человек выломала двери британского парламента (...) отказывая новому премьер-министру во вступлении в должность?» — рассказал американский лидер.

Ранее Байден уже заявлял о недавнем разговоре с покойным президентом Франции Франсуа Миттераном, перепутав его с действующим лидером Эммануэлем Макроном. Разговор также произошел во время саммита G7. «Я сел и сказал: "Америка вернулась". И Миттеран из Германии – я имею в виду из Франции – посмотрел на меня и спросил: "Ну и на сколько же она вернулась?» — сказал глава Белого дома.

Байдена уличили в общении с невидимками

В ноябре 2023 года Байден в ходе фотосессии лидеров стран-участниц саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) попытался поздороваться с пустотой. В конце съемки он внезапно повернулся в сторону президента Индонезии Джоко Видодо и протянул в пустоту руку для рукопожатия. Индонезийский политик чуть заметно смутился и рефлекторно протянул свою руку в ответ, скорректировав направление руки Байдена. Уходя с площадки, Видодо с недоумением посмотрел на американского лидера, не поняв причины таких действий.

Аналогичные инциденты у Байдена случаются с 2022 года. Тогда в ходе выступления в Гринсборо, Северная Каролина, он впервые подал руку пустоте для рукопожатия. Закончив свое выступление фразой «Да благословит вас всех бог», американский лидер повернулся, чтобы что-то сказать пустоте рядом, и подал ей руку. Затем Байден принялся оглядывать сцену в растерянности и начал бесцельно бродить по переполненному залу.

У Байдена заметили проблемы с потерей ориентации

Также американский лидер несколько раз терялся в пространстве. Так, в мае 2023 года Байден заблудился во время выхода со сцены на мероприятии в Нью-Йорке, во время которого пригрозил всему миру проблемами в случае дефолта в Соединенных Штатах. Трансляцию речи главы Белого дома вел YouTube-канал PBS NewsHour. На кадрах видно, как американский лидер попрощался с залом. Затем он развернулся и не смог самостоятельно найти выход. К Байдену подошел помощник, который указал правильное направление.

Меньше чем через два месяца Байден также не сумел самостоятельно покинуть сцену на мероприятии в Филадельфии. Американский лидер, завершая речь, поблагодарил аудиторию, после чего повернулся к одному из помощников, жестикулируя руками. Однако после президент резко остановился и лишь спустя несколько секунд, получив помощь от сотрудника, развернулся, чтобы пойти в другую сторону.

Уже в феврале 2023 года зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заподозрил у президента США прогрессирующую деменцию. Комментируя заявление Байдена об участии в выборах президента США в 2024 году, российский политик вспомнил несколько проблем, возникших у американского лидера во время первого срока, включая курьезные случаи с перепутанными датами, именами и названиями стран.

Безусловно, прогрессирующая деменция не помеха для того, чтобы снова избраться президентом США Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Одновременно с этим врач Белого дома Кевин О'Коннор заверил, что Байден здоров и в состоянии исполнять обязанности руководителя исполнительной ветви власти, главы государства и верховного главнокомандующего. «Он остается здоровым и энергичным 80-летним мужчиной», — сказал тогда медик.