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05:02, 11 февраля 2024Мир

Во Франции указали на неожиданную деталь в интервью Путина

Политолог Жан-Робер Равио: интервью Путина хорошо выверено под западную публику

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Global Look Press

Профессор кафедры исследований России и постсоветского пространства Университета Париж X — Нантер Жан-Робер Равио обратил внимание на деталь в интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом он заявил в эфире телеканала TV5 Monde.

Политолог указал на тот факт, что интервью было «весьма хорошо выверено» именно под западную публику. В частности, общение было построено так, чтобы выдать множество цитат, пояснил он.

Жан-Робер Равио добавил, что заявления российского лидера будут иметь наибольший эффект именно сейчас, когда в США идет ожесточенная борьба вокруг финансовой помощи Украине.

Интервью Путина Карлсону длилось более двух часов. Оно вышло ночью 9 февраля на сайте журналиста и в его аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter), набрав более 70 миллионов просмотров. Позднее разговор был опубликован на сайте Кремля.

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