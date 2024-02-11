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16:53, 11 февраля 2024Мир

Египет пригрозил Израилю разрывом мирного соглашения из-за действий в Газе

AP: Египет пригрозил Израилю разрывом Кэмп-Дэвидских соглашений
Рафах

Рафах. Фото: Mohammed Talatene / Globallookpress.com

Египет пригрозил Израилю разрывом Кэмп-Дэвидских соглашений в случае, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) войдет в город Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на египетские и западные официальные лица.

«Угроза приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений, краеугольного камня региональной стабильности на протяжении почти полувека, прозвучала после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что отправка войск в Рафах необходима для победы в четырехмесячной войне против палестинской группировки боевиков ХАМАС», — отмечается в материале издания.

Опасения египетских властей вызваны тем фактом, что Рафах превратился в крупнейшее место скопления беженцев из Газы, где может находится более 2,3 миллиона человек. Сражение за этот город может привести к тяжелым гуманитарным последствиям и большому потоку беженцев на территорию Египта.

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Кэмп-Дэвидские соглашения — серия договоров, заключенных между Египтом и Израилем при посредничестве президента США Джимми Картера в 1978 и 1979 годах. По итогу данных соглашений Тель-Авив обязался предоставить под своей юрисдикцией автономию Палестине на территории Западного берега реки Иордан и сектора Газа, а также вывести свои войска с принадлежавшего Египту Синайского полуострова в течении трех лет.

За достижение соглашений президент Египта Анвар Садат и премьер-министр Израиля Менахем Бегин удостоились Нобелевской премии мира. Однако его заключение вызвало неоднозначную реакцию в арабском мире и критику действий Египта.

Ранее Израиль отверг план прекращения огня в Газе. Египет был одной из стран, участвовавших в разработке договора.

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      Максим Габриелян
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