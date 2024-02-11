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01:53, 11 февраля 2024Интернет и СМИ

В США указали на подготовку Украины к миру с Россией

RS: кадровые изменения на Украине связаны с подготовкой к соглашению с Россией

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Политические волнения в Киеве связаны с подготовкой к мирному соглашению с Россией, считает директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен. Об этом он написал в статье для издания Responsible Statecraft, комментируя кадровые перестановки в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

По его словам, украинские политики и чиновники стремятся снять с себя ответственность за будущее соглашение. Аналитик отметил, что украинские элиты оказались в трудном положении из-за нереалистичных требований к России, а отказ от них будет крайне болезненным и трудным.

Он предупредил, что сокращение помощи со стороны США, а также растущее преимущество России и политическая нестабильность на Украине представляют угрозу для Киева. Ливен добавил, что украинским властям не стоит затягивать переговоры с Москвой, поскольку есть риск, что в противном случае им уже будет нечего предложить в сделке.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. Он призвал Киев отменить запрет на проведение переговоров, подчеркнув, что для достижения договоренностей необходим диалог.

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      Марина Совина
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