Король Британии Карл III поблагодарил за поддержку после выявления у него рака

Король Великобритании Карл III, у которого ранее диагностировали рак, поблагодарил всех за беспокойство о его здоровье. Его заявление опубликовано на сайте Букингемского дворца.

Он выразил благодарность за «многочисленные послания поддержки и добрые пожелания». Кроме того, британский монарх отметил, что его вдохновляет то, что рассказ о его диагнозе помог улучшить общественное понимание и пролить свет на работу организаций, поддерживающих онкологических больных и их семьи.

О том, что у Карла III обнаружили рак, стало известно 5 февраля. Как сообщили в Букингемском дворце, заболевание у 75-летнего монарха обнаружили во время лечебных процедур, связанных с увеличением простаты. Как пояснили в Букингемском дворце, Карл III решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции и в надежде, что это поможет общественному пониманию всех тех, кто во всем мире страдает от рака.