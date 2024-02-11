Маска призвали внести свой вклад в установление мира на Украине

Депутат Шонус: Маск должен внести свой вклад в установление мира на Украине

Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус призвал главу Tesla, SpaceX и социальной сети Х Илона Маска внести свой вклад в установление мира на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат заявил, что бизнесмену следует лишить Вооруженные силы Украины возможности использовать спутниковую систему связи Starlink, которая принадлежит его компании.

Шонус добавил, что миллиардер также может использовать свои информационно-коммуникационные площадки для донесения правды о России и украинском конфликте до Запада. Депутат считает, что это бы позволило «сохранить многие жизни».

Ранее миллиардер прокомментировал слова американского лидера Джо Байдена о том, что неготовность Конгресса США помогать Киеву станет халатностью. Маск резко ответил главе Белого дома и призвал как можно скорее завершить конфликт с Россией. «Пора остановить эту мясорубку», — заявил он. Американский лидер заявлял о халатности в отношении Украины на фоне неспособности Конгресса США поддержать и профинансировать Киев.