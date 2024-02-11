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10:49, 11 февраля 2024Мир

МИД России прокомментировал возможность возвращения замороженных активов

МИД РФ: возвращение российских активов в странах Запада затянется надолго

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Возвращение замороженных российских активов в странах Запада затянется надолго, так как элиты этих стран «почувствовали вкус» денег. Об этом рассказал директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников, передает РИА Новости.

«Мы прекрасно понимаем, что процесс разблокировки российских активов затянется надолго. На Западе почувствовали вкус российских денег», — заявил дипломат.

Он также добавил, что российские средства реинвестируются и «служат хорошим подспорьем для бюджета» ряда европейских стран. В частности, дипломат рассказал о Бельгии, которая за счет налогообложения денег России получает значительные суммы.

Ранее Бельгия предложила план изъятия замороженных российских активов. Предполагается, что замороженные в Европе активы России будут выступать как гарантия погашения долга. В таком случае сначала страны Запада потребуют от России погасить долг по выпущенным обязательствам, а затем начнут изымать их в случае несогласия Москвы.

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