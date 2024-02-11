Песков объяснил продолжение спецоперации на Украине

Песков: СВО продолжается, пока России отказывают в мирном решении вопросов

Пока противники России отказывают ей в мирном решении вопросов, специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Видео доступно на платформе «Смотрим».

Для российской стороны и президента Владимира Путина важно достичь целей, которые стоят перед СВО, указал Песков. «Предпочтительно их достигать мирным путем. Если этот мирный путь отвергается с той стороны, то тогда продолжается специальная военная операция», — объяснил он.

Официальный представитель Кремля добавил, что эти цели были актуальны и до начала СВО. По его словам, российский лидер неоднократно предлагал решить эти вопросы политико-дипломатическими средствами. «Переход к военному решению этой проблемы — это было крайней мерой после того, как нам было отказано в каком-либо обсуждении наших законных озабоченностей», — заключил он.

Ранее Песков оценил возможность новых мирных переговоров с Украиной. Он заявил, что сейчас уже другая реальность, и Киеву придется это признать. Представитель Кремля также счел, что Западу и Украине будет все тяжелее найти достойный выход из конфликта.