Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:02, 11 февраля 2024Путешествия

Россиянка описала браки в Узбекистане фразой «женщина должна знать свое место»

Фото: Christian Allard / Unsplash

Российская путешественница побывала в Узбекистане и рассказала, как устроены отношения в местных семьях. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

В первую очередь автор обратила внимание, что авторитетом почти во всех узбекских семьях является свекровь. На втором месте после нее муж, тогда как жене отведена традиционная роль хранительницы очага.

Материалы по теме:
«Здесь становишься другим человеком» Как спланировать путешествие по Средней Азии и сколько это будет стоить
«Здесь становишься другим человеком»Как спланировать путешествие по Средней Азии и сколько это будет стоить
26 июня 2022
«Идем на Восток» В какие новые страны россияне смогут поехать в 2024 году и почему в них стоит побывать?
«Идем на Восток»В какие новые страны россияне смогут поехать в 2024 году и почему в них стоит побывать?
8 января 2024

По словам россиянки, в некоторых семьях женщины до сих пор обязаны вставать, когда их супруги заходят в помещение. Иногда мужчины не разрешают представительницам противоположного пола даже сидеть на переднем ряду в машине. «Женщина должна знать свое место», — такой фразой описала это блогерша.

Путешественница заметила, что узбечек с детства учат вкусно готовить и поддерживать чистоту в доме. При этом, по ее мнению, женщины в этой стране умело манипулируют мужчинами и добиваются желаемого.

«Узбекская жена не будет пилить мужа за то, что он не помогает с детьми, а она весь день готовила, убирала, стирала и очень устала. Она сделает так, что мужчина сам захочет помочь», — заключила блогерша.

В 2023 году туристический поток из России в Узбекистан вырос более чем на четверть. При этом общее число иностранных гостей в республике увеличилось почти на треть — до 6,6 миллиона человек.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Налет «Гераней» на Украину стал одним из самых массовых

      Африканский город-миллионник оказался на грани исчезновения из-за наводнений

      Новый командующий теробороны Украины участвовал в разгоне Майдана

      В США поставили под сомнение готовность ВСУ подчиняться Сырскому

      Россиянка описала браки в Узбекистане фразой «женщина должна знать свое место»

      На Украине предложили отправить останки Столыпина в Россию

      В Белоруссии назвали недопустимым отказ российских хоккеистов от наград

      Столтенберг пообещал единый ответ на любую атаку на НАТО

      Стало известно об обострении противоречий между Израилем и США из-за Рафаха

      В Эстонии разгорелся скандал с премьером Каллас

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше