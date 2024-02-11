Россиянка описала браки в Узбекистане фразой «женщина должна знать свое место»

Российская путешественница побывала в Узбекистане и рассказала, как устроены отношения в местных семьях. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

В первую очередь автор обратила внимание, что авторитетом почти во всех узбекских семьях является свекровь. На втором месте после нее муж, тогда как жене отведена традиционная роль хранительницы очага.

По словам россиянки, в некоторых семьях женщины до сих пор обязаны вставать, когда их супруги заходят в помещение. Иногда мужчины не разрешают представительницам противоположного пола даже сидеть на переднем ряду в машине. «Женщина должна знать свое место», — такой фразой описала это блогерша.

Путешественница заметила, что узбечек с детства учат вкусно готовить и поддерживать чистоту в доме. При этом, по ее мнению, женщины в этой стране умело манипулируют мужчинами и добиваются желаемого.

«Узбекская жена не будет пилить мужа за то, что он не помогает с детьми, а она весь день готовила, убирала, стирала и очень устала. Она сделает так, что мужчина сам захочет помочь», — заключила блогерша.

В 2023 году туристический поток из России в Узбекистан вырос более чем на четверть. При этом общее число иностранных гостей в республике увеличилось почти на треть — до 6,6 миллиона человек.