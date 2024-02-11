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14:02, 11 февраля 2024Путешествия

Россиянка побывала в Узбекистане и развеяла стереотипы о стране

Фото: Darrell Chaddock / Unsplash

Российская путешественница побывала в Узбекистане и развеяла популярные предубеждения об этой стране. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Очень силен стереотип, что в Узбекистане и Таджикистане все женщины ходят чуть ли не в парандже, — написала автор. — Но это не совсем так». По ее словам, многие, но не все замужние женщины действительно ходят в платках. Молодежь же одевается на европейский лад, хотя и избегает излишне откровенных нарядов.

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Также блогерша назвала Узбекистан безопасной страной, в особенности для путешественников. «Туристы — это же гости, а к ним на Востоке всегда было особое отношение», — пояснила россиянка.

По словам автора, многие считают, что страны Средней Азии «застряли в Средневековье». Она заметила, что на самом деле там хорошие дороги, интернет и другая инфраструктура. «При этом в Узбекистане очень стараются сохранить традиционные ремесла и аккуратно относятся к архитектуре», — обратила внимание путешественница.

Эта же тревел-блогерша рассказала, как жители Узбекистана относятся к русским на самом деле. Она отметила, что узбеки постоянно угощали ее, звали в гости, помогали с чем-то и расспрашивали о жизни.

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      Мария Борисова
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