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08:45, 11 февраля 2024Бывший СССР

Российский дрон победил украинский в бою в районе Днепра

Российский дрон «Умка» сбил БПЛА ВСУ «Баба Яга» на херсонском направлении

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Умка» сбил тяжелый дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба Яга» на херсонском направлении. Об этом заявил командир расчета беспилотников группировки войск «Днепр» с позывным «Якорь», его слова приводит РИА Новости.

Он рассказал, что «Баба Яга» — большой сельскохозяйственный дрон, пользующийся популярностью у украинцев. «Умка» представляет собой квадрокоптер, обладающий тепловизором, с помощью которого он заметил БПЛА противника, а затем сбил его с правой стороны Днепра, сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что в зоне конфликта нередко случаются воздушные бои между украинскими и российскими беспилотниками. При столкновении российские операторы дронов стараются сбить устройства ВСУ, совершая специальные боевые маневры.

Ранее боец спецназа «Ахмат» заявил, что украинские войска минируют дороги на кременском участке в Донбассе при помощи дронов, для дистанционного минирования они используют беспилотники «Баба Яга».

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      Марина Совина
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