Российский дрон победил украинский в бою в районе Днепра

Российский дрон «Умка» сбил БПЛА ВСУ «Баба Яга» на херсонском направлении

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Умка» сбил тяжелый дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба Яга» на херсонском направлении. Об этом заявил командир расчета беспилотников группировки войск «Днепр» с позывным «Якорь», его слова приводит РИА Новости.

Он рассказал, что «Баба Яга» — большой сельскохозяйственный дрон, пользующийся популярностью у украинцев. «Умка» представляет собой квадрокоптер, обладающий тепловизором, с помощью которого он заметил БПЛА противника, а затем сбил его с правой стороны Днепра, сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что в зоне конфликта нередко случаются воздушные бои между украинскими и российскими беспилотниками. При столкновении российские операторы дронов стараются сбить устройства ВСУ, совершая специальные боевые маневры.

Ранее боец спецназа «Ахмат» заявил, что украинские войска минируют дороги на кременском участке в Донбассе при помощи дронов, для дистанционного минирования они используют беспилотники «Баба Яга».