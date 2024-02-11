Российский дрон победил украинский в бою в районе Днепра
Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Умка» сбил тяжелый дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба Яга» на херсонском направлении. Об этом заявил командир расчета беспилотников группировки войск «Днепр» с позывным «Якорь», его слова приводит РИА Новости.
Он рассказал, что «Баба Яга» — большой сельскохозяйственный дрон, пользующийся популярностью у украинцев. «Умка» представляет собой квадрокоптер, обладающий тепловизором, с помощью которого он заметил БПЛА противника, а затем сбил его с правой стороны Днепра, сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что в зоне конфликта нередко случаются воздушные бои между украинскими и российскими беспилотниками. При столкновении российские операторы дронов стараются сбить устройства ВСУ, совершая специальные боевые маневры.
Ранее боец спецназа «Ахмат» заявил, что украинские войска минируют дороги на кременском участке в Донбассе при помощи дронов, для дистанционного минирования они используют беспилотники «Баба Яга».