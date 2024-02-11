С госсайта пропал законопроект о предельном возрасте пребывания на службе

«Ъ»: с сайта правовых актов пропал законопроект о предельном возрасте военных

С госсайта правовых актов России пропал подготовленный Министерством обороны законопроект о предельном возрасте пребывания на службе для нескольких категорий военных. Как пишет «Коммерсантъ», документ содержал предложения о повышении возрастной отметки для мобилизованных и контрактников.

Как отмечает издание, теперь всех желающих ознакомиться с содержанием законопроекта встречает надпись о его удалении. При этом обнаружить сведения о нем на других страницах сайта правовых актов журналистам не удалось.

В самом проекте предлагалось ввести понятие единого предельного возраста увольнения в период мобилизации. Для высших офицеров планка бы проходила по отметке в 70 лет, для остальных — в 65 лет.

Ранее в Министерстве обороны отметили, что нормы о предельном возрасте контрактников при мобилизации на сегодняшний день касаются лишь тех, кто подписал контракт после 24 июня 2023 года, а на других военнослужащих не распространяются.

Сейчас маршалы, генералы, адмиралы, генерал-полковники могут служить до 65 лет, генерал-лейтенанты, вице-адмиралы, генерал-майоры, контр-адмиралы — до 60 лет, полковники и капитаны первого ранга — до 55 лет, военнослужащие с иным воинским званием — до 50 лет.