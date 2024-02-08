В России предложили установить единый возраст, до которого можно служить во время мобилизации. Кого это коснется?

Минобороны РФ предложило единый предельный возраст для всех военнослужащих

Министерство обороны России предложило установить единый предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации, военного положения или военного времени для контрактников и мобилизованных. В проекте разработанного оборонным ведомством закона говорится, что для высших офицеров он составит 70 лет, а для всех остальных военнослужащих — 65.

В министерстве пояснили, что сейчас законодательство не содержит нормы, определяющей предельный возраст пребывания на военной службе для тех, кто заключил контракты до 24 июня 2023 года.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

На данный момент маршалы, генералы, адмиралы, генерал-полковники могут служить до 65 лет, генерал-лейтенанты, вице-адмиралы, генерал-майоры, контр-адмиралы — до 60 лет, полковники и капитаны первого ранга — до 55 лет, военнослужащие с иным воинским званием — до 50 лет.

Минобороны раскрыло общее число контрактников и мобилизованных россиян

В декабре 2023 года российское оборонное ведомство сообщило, что в Вооруженных силах (ВС) страны служат более 640 тысяч контрактников. Эти цифры были озвучены впервые с начала специальной военной операции (СВО).

Оборонное ведомство уточнило количество военнослужащих, проходящих службу в Боевом армейском резерве страны (БАРС) — их в ВС России оказалось более 40 тысяч человек.

Также, по данным Минобороны, всего в рамках частичной мобилизации было призвано 302 503 человека. Средний возраст мобилизованных — 35 лет.

В ведомстве сообщили, что более половины мобилизованных женаты (57 процентов) и являются отцами (56,3 процента). 31 процент мужчин воспитывали одного ребенка, у четверти мобилизованных — двое детей. На СВО поехали и многодетные отцы, у которых три ребенка. Однако их число составляет лишь 0,3 процента от всех мобилизованных мужчин.

Кроме того, 3,6 процента мобилизованных не служили в армии. Из всех мобилизованных высшее образование получили лишь 7 процентов мужчин. У 30 процентов есть среднее профессиональное образование. Большинство мужчин (63 процента) получили среднее образование.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года. В ее ходе были призваны свыше 300 тысяч россиян. 28 октября того же года министр обороны Сергей Шойгу отчитался о ее завершении и выполнении всех поставленных задач. По словам президента России Владимира Путина, второй волны мобилизации не будет, так как в ней нет необходимости.

В России повысили верхнюю границу призывного возраста

В августе 2023 года президент России подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет, внеся тем самым изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе». С 1 января 2024-го в армию будут призывать с 18 до 30 лет, а не с 18 до 27 лет, как это было ранее. Повышение верхней границы призывного возраста стало одномоментным, а нижняя планка призывного возраста сохранилась.

Как разъяснял глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, россияне, которым до конца 2023 года исполнилось 27 лет, не будут призываться в армию в 2024-м. Они станут военнообязанными запаса.

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что решение об изменении верхней планки призывного возраста было обоснованным. Минобороны приняло его после консультаций с экспертами, которые подтвердили правильность этого шага.

При этом для сотрудников IT-компаний предусмотрена отсрочка от срочной службы в армии.

Путин подписал закон о повышении возраста пребывания в запасе

В июле 2023 года российский лидер подписал закон о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе ряда военнообязанных граждан.

Закон касается россиян, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Он начнет вступать в силу поэтапно, вплоть до 1 января 2028 года. Те, кому 50 исполнится в 2024 году, уйдут в отставку в 51 год, достигшие 50-летия в 2025 году — в 52 года, и так далее до 2028 года.