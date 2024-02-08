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13:59, 8 февраля 2024Россия

В России предложили установить единый возраст, до которого можно служить во время мобилизации. Кого это коснется?

Минобороны РФ предложило единый предельный возраст для всех военнослужащих

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Министерство обороны России предложило установить единый предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации, военного положения или военного времени для контрактников и мобилизованных. В проекте разработанного оборонным ведомством закона говорится, что для высших офицеров он составит 70 лет, а для всех остальных военнослужащих — 65.

В министерстве пояснили, что сейчас законодательство не содержит нормы, определяющей предельный возраст пребывания на военной службе для тех, кто заключил контракты до 24 июня 2023 года.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

На данный момент маршалы, генералы, адмиралы, генерал-полковники могут служить до 65 лет, генерал-лейтенанты, вице-адмиралы, генерал-майоры, контр-адмиралы — до 60 лет, полковники и капитаны первого ранга — до 55 лет, военнослужащие с иным воинским званием — до 50 лет.

Минобороны раскрыло общее число контрактников и мобилизованных россиян

В декабре 2023 года российское оборонное ведомство сообщило, что в Вооруженных силах (ВС) страны служат более 640 тысяч контрактников. Эти цифры были озвучены впервые с начала специальной военной операции (СВО).

Оборонное ведомство уточнило количество военнослужащих, проходящих службу в Боевом армейском резерве страны (БАРС) — их в ВС России оказалось более 40 тысяч человек.

Также, по данным Минобороны, всего в рамках частичной мобилизации было призвано 302 503 человека. Средний возраст мобилизованных — 35 лет.

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В ведомстве сообщили, что более половины мобилизованных женаты (57 процентов) и являются отцами (56,3 процента). 31 процент мужчин воспитывали одного ребенка, у четверти мобилизованных — двое детей. На СВО поехали и многодетные отцы, у которых три ребенка. Однако их число составляет лишь 0,3 процента от всех мобилизованных мужчин.

Кроме того, 3,6 процента мобилизованных не служили в армии. Из всех мобилизованных высшее образование получили лишь 7 процентов мужчин. У 30 процентов есть среднее профессиональное образование. Большинство мужчин (63 процента) получили среднее образование.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года. В ее ходе были призваны свыше 300 тысяч россиян. 28 октября того же года министр обороны Сергей Шойгу отчитался о ее завершении и выполнении всех поставленных задач. По словам президента России Владимира Путина, второй волны мобилизации не будет, так как в ней нет необходимости.

В России повысили верхнюю границу призывного возраста

В августе 2023 года президент России подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет, внеся тем самым изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе». С 1 января 2024-го в армию будут призывать с 18 до 30 лет, а не с 18 до 27 лет, как это было ранее. Повышение верхней границы призывного возраста стало одномоментным, а нижняя планка призывного возраста сохранилась.

Как разъяснял глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, россияне, которым до конца 2023 года исполнилось 27 лет, не будут призываться в армию в 2024-м. Они станут военнообязанными запаса.

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что решение об изменении верхней планки призывного возраста было обоснованным. Минобороны приняло его после консультаций с экспертами, которые подтвердили правильность этого шага.

При этом для сотрудников IT-компаний предусмотрена отсрочка от срочной службы в армии.

Путин подписал закон о повышении возраста пребывания в запасе

В июле 2023 года российский лидер подписал закон о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе ряда военнообязанных граждан.

Закон касается россиян, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Он начнет вступать в силу поэтапно, вплоть до 1 января 2028 года. Те, кому 50 исполнится в 2024 году, уйдут в отставку в 51 год, достигшие 50-летия в 2025 году — в 52 года, и так далее до 2028 года.

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