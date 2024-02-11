Симоньян заявила о шоке США после рассказа Путина об истории Руси

Маргарита Симоньян: США испытали шок после рассказа Путина об истории Руси

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что США испытали шок после рассказа президента Владимира Путина об истории Руси в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом она сообщила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Нас же не удивляет, что Владимир Владимирович 25 минут рассказывает тысячелетнюю историю Руси, Украины, вообще не удивляет Естественно, это наш президент, он должен быть умным, образованным», — подчеркнула она.

Симоньян подчеркнула, что этот экскурс в историю больше всего потряс граждан Соединенных Штатов своим колледжевым уровнем. По ее словам, политик должен быть образован и иметь базовые знания как об истории собственной страны, так и об истории мира. Она добавила, что американцы смотрят на российского лидера, как на инопланетянина. «Как это может быть: человек 25 минут вообще в принципе говорит, не глядя в бумажку при этом называет даты, имена», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Путин передал Карлсону документы, которые подтверждают просьбы Богдана Хмельницкого забрать южные территории русских земель под сильную руку московского царя. В начале беседы российский лидер спросил журналиста, не против ли он послушать маленькую историческую справку. Карлсон согласился, и глава России рассказал ему, откуда взялась Украина.