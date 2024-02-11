Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:23, 11 февраля 2024Интернет и СМИ

Симоньян заявила о шоке США после рассказа Путина об истории Руси

Маргарита Симоньян: США испытали шок после рассказа Путина об истории Руси
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что США испытали шок после рассказа президента Владимира Путина об истории Руси в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом она сообщила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Нас же не удивляет, что Владимир Владимирович 25 минут рассказывает тысячелетнюю историю Руси, Украины, вообще не удивляет Естественно, это наш президент, он должен быть умным, образованным», — подчеркнула она.

Симоньян подчеркнула, что этот экскурс в историю больше всего потряс граждан Соединенных Штатов своим колледжевым уровнем. По ее словам, политик должен быть образован и иметь базовые знания как об истории собственной страны, так и об истории мира. Она добавила, что американцы смотрят на российского лидера, как на инопланетянина. «Как это может быть: человек 25 минут вообще в принципе говорит, не глядя в бумажку при этом называет даты, имена», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Путин передал Карлсону документы, которые подтверждают просьбы Богдана Хмельницкого забрать южные территории русских земель под сильную руку московского царя. В начале беседы российский лидер спросил журналиста, не против ли он послушать маленькую историческую справку. Карлсон согласился, и глава России рассказал ему, откуда взялась Украина.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Отец главкома ВСУ отреагировал на его назначение

      В Белгородском районе сбили беспилотник

      Симоньян заявила о шоке США после рассказа Путина об истории Руси

      Визитную карточку Путина продали за 200 тысяч рублей

      На выборах президента Финляндии подсчитали более половины голосов

      МИД Чехии оценил положение дел в НАТО

      Маска призвали внести свой вклад в установление мира на Украине

      Раскрыт секрет упражнения «мертвый жук»

      Пашинян высказался о возможном вступлении Армении в НАТО

      В России объяснили причины популярности интервью Путина Карлсону на Западе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше