Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:47, 11 февраля 2024Силовые структуры

СК возбудил дело после отравления десятков человек в российском кафе

В Дагестане возбудили дело после отравления десятков человек в местном кафе
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Николай Гернет / РИА Новости

В Дагестане после отравления десятков человек в местном кафе было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК России по республике.

Уточняется, что с 9 по 11 февраля 2024 года в Казбековскую районную больницу обратились за медицинской помощью более 30 человек. Все они употребляли пищу в одной столовой в селе Дылым Казбековского района. У пациентов была диагностирована кишечная инфекция. Госпитализация понадобилась 16 гражданам, в том числе детям от 6 до 17 лет.

По информации «Известий», кафе, о котором идет речь, уже приостановило работу. Прибывшие туда сотрудники противоэпидемической службы выявили серьезные нарушения санитарных правил. К примеру, антисанитарные условия, дефицит необходимого оборудования и отсутствие медицинских книжек у персонала.

Предварительно причиной отравления посетителей мог стать майонез собственного производства. В нем были найдены возбудители сальмонеллеза.

О случившемся стало известно ранее 11 февраля. Большинство заболевших сообщили, что употребляли бургеры и мини-пиццу, изготовленные в одном из сельских кафе.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Обсудить
      Последние новости

      Однокурсник рассказал о прошлом Сырского и показал фото главкома в молодости

      СК возбудил дело после отравления десятков человек в российском кафе

      В США рассказали о близости Байдена к разрыву с Нетаньяху

      Посол США в России назвала одну никогда не надоедающую ей особенность Москвы

      Раскрыты сроки введения запрета на импорт обогащенного урана из России в США

      В российских вузах появятся комнаты для детей студенток и преподавательниц

      Нетаньяху высказался о победе над ХАМАС

      Касаткина проиграла сменившей российское гражданство теннисистке на турнире WTA

      Суд обязал Илона Маска дать показания в рамках расследования по Twitter

      Сирия заявила о готовности к новым войнам против Израиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше