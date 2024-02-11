СК возбудил дело после отравления десятков человек в российском кафе

В Дагестане возбудили дело после отравления десятков человек в местном кафе

В Дагестане после отравления десятков человек в местном кафе было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК России по республике.

Уточняется, что с 9 по 11 февраля 2024 года в Казбековскую районную больницу обратились за медицинской помощью более 30 человек. Все они употребляли пищу в одной столовой в селе Дылым Казбековского района. У пациентов была диагностирована кишечная инфекция. Госпитализация понадобилась 16 гражданам, в том числе детям от 6 до 17 лет.

По информации «Известий», кафе, о котором идет речь, уже приостановило работу. Прибывшие туда сотрудники противоэпидемической службы выявили серьезные нарушения санитарных правил. К примеру, антисанитарные условия, дефицит необходимого оборудования и отсутствие медицинских книжек у персонала.

Предварительно причиной отравления посетителей мог стать майонез собственного производства. В нем были найдены возбудители сальмонеллеза.

О случившемся стало известно ранее 11 февраля. Большинство заболевших сообщили, что употребляли бургеры и мини-пиццу, изготовленные в одном из сельских кафе.

