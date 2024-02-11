В Эстонии разгорелся скандал с премьером Каллас

В Эстонии разгорелся скандал между премьером Каллас и экс-премьером Ансипом

Между премьер-министром Эстонии Каей Каллас и бывшим премьером страны, членом Европарламента (ЕП) Андрусом Ансипом, разгорелся скандал. Подробности сообщает ERR.

Каллас направила Ансипу открытое письмо, в котором попросила его не выставлять свою кандидатуру на следующих выборах в ЕП. В частности, премьер-министр обвинила евродепутата в том, что он использовал свое положение в ЕП только для постоянной критики работы правительства. «Вы можете критиковать партию, правительство и меня, даже находясь дома. Пусть в Европейский парламент баллотируются те, кто готов защищать интересы Эстонии», — написала Каллас.

Ансип в ответ сообщил, что содержание письма не стало для него неожиданностью. Экс-премьер также заявил, что не намерен молча наблюдать за падением экономики и благосостояния народа Эстонии и продолжит придерживаться своих взглядов. «Эстония нуждается в надежном главе правительства. Его отсутствие в нынешней ситуации с безопасностью представляет собой угрозу безопасности», — высказался Ансип.

Он указал, что примет решение о том, баллотироваться или нет в Европарламент, в конце марта.

Ранее сообщалось, что лидер оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии Мартин Хельме предложил начать консультации по вотуму недоверия премьер-министру Каллас. Таким образом он отреагировал на проходящую в стране бессрочную забастовку учителей.