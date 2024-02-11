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02:03, 11 февраля 2024Мир

В США сообщили о риске Украины остаться без снарядов ПВО к марту

NYT: Украина рискует остаться без снарядов ПВО к марту

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вплотную приблизились к истощению запасов снарядов для систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Как рассказали изданию военные аналитики, без поставок снарядов ВСУ уже через месяц рискуют лишатся возможности проводить даже локальные операции. Кроме того, специалисты предрекают, что к началу лета у Киева могут возникнуть трудности с отражением атак России.

По словам западных официальных лиц и военных экспертов, без военной помощи США коллапс украинской армии на линии соприкосновения вероятен уже в текущем году, пишет NYT.

Ранее капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что без военной помощи США Украина сможет продержаться до трех месяцев.

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      Марина Совина
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