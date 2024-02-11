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17:50, 11 февраля 2024Мир

Столтенберг пообещал единый ответ на любую атаку на НАТО

Генсек Столтенберг пообещал единый и мощный ответ на любую атаку на НАТО

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал единый и мощный ответ на любую атаку на Североатлантический альянс. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Любая атака на НАТО будет встречена единым и мощным ответом», — приводит агентство слова генсека альянса.

Таким образом Столтенберг отреагировал на озвученное ранее заявление экс-президента США Дональда Трампа. Он сказал, что будет поощрять Россию к гипотетическому столкновению с НАТО, так как европейские союзники Вашингтона отказываются увеличивать финансовые траты на оборону.

Аналогичную Столтенбергу позицию занял глава Европейского совета Шарль Мишель. Он призвал инвестировать ЕС в оборону, а также указал на необходимость развития стратегической обороны сообщества.

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      Максим Габриелян
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