Столтенберг пообещал единый ответ на любую атаку на НАТО

Генсек Столтенберг пообещал единый и мощный ответ на любую атаку на НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал единый и мощный ответ на любую атаку на Североатлантический альянс. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Любая атака на НАТО будет встречена единым и мощным ответом», — приводит агентство слова генсека альянса.

Таким образом Столтенберг отреагировал на озвученное ранее заявление экс-президента США Дональда Трампа. Он сказал, что будет поощрять Россию к гипотетическому столкновению с НАТО, так как европейские союзники Вашингтона отказываются увеличивать финансовые траты на оборону.

Аналогичную Столтенбергу позицию занял глава Европейского совета Шарль Мишель. Он призвал инвестировать ЕС в оборону, а также указал на необходимость развития стратегической обороны сообщества.