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18:50, 11 февраля 2024Экономика

Суд обязал Илона Маска дать показания в рамках расследования по Twitter

Суд обязал Илона Маска дать показания в рамках расследования SEC по Twitter

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Федеральный судья обязал американского предпринимателя Илона Маска, владельца социальной сети X (бывший Twitter), дать показания в рамках расследования в отношении покупки им Twitter в 2022 году. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что соответствующее постановление вынесла мировой судья США Лорел Билер в субботу, 10 февраля.

Запрос на дачу Маском показаний направила Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), которая и занимается расследованием дела. Оно касается возможных нарушений, связанных с приобретением Twitter, а также заявлений предпринимателя и подачи в комиссию сведений в отношении платформы.

Маск приобрел Twitter в октябре 2022 года. После этого он уволил более половины сотрудников и поменял руководство компании. В июле 2023 года он переименовал социальную сеть в X и сменил ее логотип.

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      Зарина Дзагоева
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