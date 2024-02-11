Полковник высказался о задаче Сырского избежать застоя на фронте

Полковник Кошкин: задача Сырского избежать застоя связана с новым наступлением

Киев хочет избежать застоя на фронте ради подготовки нового наступления, считает полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о задаче нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский выбрал Сырского исходя из его высшей степени исполнительности. Зеленский улетал просить деньги за границу, а [экс-главнокомандующему ВСУ Валерию] Залужному ставил задачу держать Артемовск (украинское название города — Бахмут) до последнего, чтобы он мог убедительно говорить, что никаких проблем нет, дадите денег — мы начнем наступать. Залужный говорил о том, что надо отойти на более выгодные рубежи, сохранить людей, переформатировать боевые порядки. Это не нравилось Зеленскому, у них возникали стычки», — объяснил он.

Президент Украины ценит в новом военачальнике требовательность к себе и подчиненным, стремление любыми способами выполнить приказ, отметил Андрей Кошкин. Это позволит главе государства сосредоточиться на политических вопросах, добавил он.

Сейчас надо выбивать деньги под боевую активность. Дело в том, что требуют, чтобы готовили контрнаступ-2, то есть надо показывать мобильность и готовность Андрей Кошкин военный эксперт

Как сообщил телеканал CNN, украинский президент Владимир Зеленский потребовал от Александра Сырского избежать застоя на фронте. Политическое руководство страны поручило ему разработать соответствующий план. В то же время важно обойтись без слишком большого числа новых призывников, по мере того как законопроект о мобилизации проходит через парламент.

