В США раскрыли задачи Зеленского перед новым главкомом ВСУ

CNN: Зеленский требует от нового главкома ВСУ Сырского избежать застоя на фронте

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал от Александра Сырского избежать застоя на фронте. Такие задачи, поставленные перед новым главкомом ВСУ, раскрыл американский телеканал CNN.

По его данным, сейчас власти Украины оказывают давление на главкома ВСУ, настаивая на разработке плана, который поможет избежать «стагнации на поле боя». При этом руководству страны, как отмечается, важно обойтись без «слишком большого числа новых призывников, по мере того как законопроект о мобилизации проходит через парламент».

Генерал-полковник Александр Сырский был назначен главкомом ВСУ 8 февраля. Ранее он отвечал за Сухопутные войска Украины.

Позднее также Владимир Зеленский заявил, что республику ожидают серьезные изменения на фоне смены главкома ВСУ. «Продолжаем обновлять силы обороны и безопасности Украины. Команда — эффективная. Изменения — будут», — пообещал президент Украины.

Подобные кадровые перестановки затрагивают ВСУ. Уже известно, в частности, что командовать сухопутными войсками начнет Александр Павлюк, объединенными силами — Юрий Содоля, а десантными — Игорь Скибюк.