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12:15, 11 февраля 2024Бывший СССР

В ВСУ назначили нового командующего Сухопутными войсками

Александра Павлюка назначили командующим Сухопутными войсками ВСУ

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) прошли кадровые перестановки, включая назначение командующего Сухопутными войсками. Указ с соответствующим решением опубликован на сайте президента республики.

В частности, командующим Сухопутными войсками ВСУ был назначен Александр Павлюк. Кроме того, новым командующим объединенными силами украинских войск стал Юрий Содоля, командующим Десантно-штурмовыми войсками Игорь Скибюк и командующий Силами территориальной обороны ВСУ Игорь Плахута.

Также Сергей Наев был уволен с должности командующего объединенными силами ВСУ, а также с должности командующего Десантно-штурмовыми войсками был снят Максим Миргородский.

10 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителей нового главкома ВСУ — полковников Вадим Сухаревский и Андрей Лебеденко для курирования беспилотных систем и инноваций в военном деле.

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      Максим Габриелян
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