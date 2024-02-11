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11:31, 11 февраля 2024Мир

Трамп назвал Зеленского величайшим торговцем в истории

Экс-президент США Трамп: Зеленский является величайшим торговцем в истории

Фото: Sam Wolfe / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский является величайшим торговцем в истории. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Он назвал президента Украины Владимира Зеленского "величайшим торговцем в истории" и попытался предположить, что США могут "лишиться сотен миллиардов долларов", если Украина заключит сделку с Россией», — приводит слова бизнесмена издание.

Трамп также добавил, что конфликт на Украине должен прекратиться, а помощь со стороны США не разрешит ситуацию. Он подчеркнул, что является единственным, кто способен урегулировать ситуацию.

Ранее Трамп призвал помогать Украине и Израилю в формате займов. Он также подчеркнул, что если Киев без США договорится с Россией, то Вашингтон потеряет 200 миллиардов долларов, отправленных украинской стороне.

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      Максим Габриелян
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