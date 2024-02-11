Флаг России установили во взятом под контроль населенном пункте в ДНР

Тульские десантники установили флаг России во взятом под контроль Веселом в ДНР

Тульские десантники установили флаг России в центре населенного пункта Веселое в Донецкой народной республике (ДНР), перешедшего под контроль российских войск. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что флаг был установлен у памятника солдатам Великой Отечественной войны (ВОВ). Как рассказал агентству командир подразделения, эту победу военнослужащие посвятили своим воевавшим дедам и прадедам. Он пожелал всем десантникам силы духа для выполнения поставленных перед ними задач.

2 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в январе российские войска взяли под контроль три населенных пункта в зоне СВО — Веселое, Крахмальное и Табаевку. Он указал, что после провала украинского контрнаступления российские силы сохраняют стратегическую инициативу.