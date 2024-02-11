В Госдуме назвали слова Маска о Крыме посылом Западу

Депутат Белик: слова Маска о Крыме и новых регионах являются посылом Западу

Слова американского предпринимателя Илона Маска о Крыме и новых регионах являются посылом Западу о бесполезности выдавать деньги Украине в надежде на отвоевание территорий. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, передает РИА Новости.

«Заявление Илона Маска, одного из главных финансистов на планете, означает посыл всему крупному бизнесу на Западе — вкладывать деньги в отвоевывание Крыма и Донбасса бесполезно и расточительно», — отметил политик.

Белик также подчеркнул, что слово Маска в финансовом мире более значимо чем мнение многих политиков. Он также добавил, что средства предоставляемые Вооруженным силам Украины (ВСУ) Западом «никогда не вернутся и не принесут никакой прибыли».

Ранее Маск поддержал мнение о том, что Крым и Донбасс продолжат оставаться за Россией. Он также добавил, что дальнейшая поддержка ВСУ не решит конфликт на Украине, а лишь усугубит его.