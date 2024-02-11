Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:38, 11 февраля 2024Россия

В Госдуме объяснили пропажу с госсайта проекта Минобороны о мобилизации

Федоров объяснил пропажу с госсайта проекта Минобороны о мобилизации доработками

Фото: Unsplash

Подготовленный Министерством обороны законопроект о предельном возрасте пребывания на службе для нескольких категорий военных пропал с госсайта правовых актов России, поскольку нуждался в доработках. Такое объяснение Ura.ru дал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, полковник запаса Евгений Федоров.

По словам собеседника издания, на сайте публикуется официальный текст документа. В случае если его нужно скорректировать согласно позиции министерства или совета депутатов Госдумы, он изымается и дорабатывается. «И потом опять будет предложен для обсуждения», — заключил Федоров.

Он также добавил, что законопроект разрабатывался для решения вопроса контрактников, которые сейчас уже достигли предельного возраста, но не хотят уходить с военной службы. Документ позволит поднять предельный возраст, чтобы желающие смогли продолжить службу.

О пропаже документа с госсайта стало известно ранее 11 февраля. Теперь всех желающих ознакомиться с содержанием законопроекта встречает надпись о его удалении. При этом обнаружить сведения о нем на других страницах сайта правовых актов журналистам не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Обсудить
      Последние новости

      Налет «Гераней» на Украину стал одним из самых массовых

      США нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене

      В Киеве назвали ситуацию на фронте «очень сложной»

      В Совфеде назвали реакцию Сунака на интервью Путина примитивной

      Захарова прокомментировала реакцию Шольца на интервью Путина Карлсону

      Украинцы вышли на майдан в центре Киева с одним требованием

      В российском регионе три раза находили муляж СВУ у станции

      Экс-командующий объединенными силами ВСУ узнал о своей отставке из СМИ

      Москве предрекли арктические морозы

      В Германии заявили о сложной ситуации для ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше