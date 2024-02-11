В Госдуме объяснили пропажу с госсайта проекта Минобороны о мобилизации

Федоров объяснил пропажу с госсайта проекта Минобороны о мобилизации доработками

Подготовленный Министерством обороны законопроект о предельном возрасте пребывания на службе для нескольких категорий военных пропал с госсайта правовых актов России, поскольку нуждался в доработках. Такое объяснение Ura.ru дал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, полковник запаса Евгений Федоров.

По словам собеседника издания, на сайте публикуется официальный текст документа. В случае если его нужно скорректировать согласно позиции министерства или совета депутатов Госдумы, он изымается и дорабатывается. «И потом опять будет предложен для обсуждения», — заключил Федоров.

Он также добавил, что законопроект разрабатывался для решения вопроса контрактников, которые сейчас уже достигли предельного возраста, но не хотят уходить с военной службы. Документ позволит поднять предельный возраст, чтобы желающие смогли продолжить службу.

О пропаже документа с госсайта стало известно ранее 11 февраля. Теперь всех желающих ознакомиться с содержанием законопроекта встречает надпись о его удалении. При этом обнаружить сведения о нем на других страницах сайта правовых актов журналистам не удалось.